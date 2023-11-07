Семье Байдена направят более 20 повесток из-за обвинений в коррупции

Новости США. Более 20 повесток направят семье президента США в связи с обвинениями в коррупции. Об этом в интервью рассказал американский сенатор Джейсон Смит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, в финансовых махинациях замешано «множество людей, которые должны будут ответить перед Конгрессом». По данным местных СМИ, Байдены открыли более 20 подставных компаний. Позднее через них вывели 24 миллиона долларов. Есть информация об участии в преступных финансовых схемах как минимум 9 членов президентской семьи. Расследование в их отношении комитет Палаты представителей запустил в сентябре.