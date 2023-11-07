Прямой эфир

Семье Байдена направят более 20 повесток из-за обвинений в коррупции

07 ноября 2023 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Более 20 повесток направят семье президента США в связи с обвинениями в коррупции. Об этом в интервью рассказал американский сенатор Джейсон Смит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семье Байдена направят более 20 повесток из-за обвинений в коррупции-1

По его словам, в финансовых махинациях замешано «множество людей, которые должны будут ответить перед Конгрессом». По данным местных СМИ, Байдены открыли более 20 подставных компаний. Позднее через них вывели 24 миллиона долларов. Есть информация об участии в преступных финансовых схемах как минимум 9 членов президентской семьи. Расследование в их отношении комитет Палаты представителей запустил в сентябре.

# Коррупция # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
NYT: слова Залужного о тупике могут помешать убедить республиканцев помочь Украине
07 ноября 2023 14:48

NYT: слова Залужного о тупике могут помешать убедить республиканцев помочь Украине

В Белом доме заявили, что приостановка участия США в ДОВСЕ усилит НАТО
07 ноября 2023 14:06

В Белом доме заявили, что приостановка участия США в ДОВСЕ усилит НАТО

МИД Германии допускает возвращение к ДОВСЕ, если Россия вернется к договору
07 ноября 2023 13:24

МИД Германии допускает возвращение к ДОВСЕ, если Россия вернется к договору