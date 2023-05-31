Любопытный медведь забрёл на усадьбу и даже сам открыл дверь

Любопытный медведь удивил жителя Колорадо. Косолапый открыл входную дверь его дома. На видео запечатлен момент, когда два черных медведя наведались в усадьбу.
Любопытный медведь удивил жителя Колорадо. Косолапый открыл входную дверь его дома. На видео запечатлен момент, когда два черных медведя наведались в усадьбу.
Причем один из них для проникновения к цели искусно пользуется ручкой двери. Черные медведи – умные существа. Их нюх в 100 раз более чувствительный, чем наш. Животные могут учуять запах пищи на расстоянии около 8 километров.
Сотрудники Национального парка на юге Перу спасли ленивца. Они нашли его истощенным и дрожащим от холода.
Луис Фелипе Гонсалес, менеджер Национальной службы леса и дикой природы:
Она была очень слабой, обезвоженной, с недостаточным весом, истощенной. У нее было сильное переохлаждение, потому что она не находилась в своей среде обитания.
Таким ленивец попал к ветеринарам из семьи, которая взяла его в качестве домашнего питомца. Но заботы и знаний у хозяев обитателя джунглей явно не хватило. Поначалу ленивца поместили в инкубатор для имитации теплого и влажного климата, чтобы стабилизировать здоровье. Теперь ленивец выздоравливает и находится в стабильном состоянии, но останется под наблюдением. Животное еще ждет месячная реабилитация, а потом его выпустят в джунгли.