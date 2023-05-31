Любопытный медведь забрёл на усадьбу и даже сам открыл дверь

Любопытный медведь удивил жителя Колорадо. Косолапый открыл входную дверь его дома. На видео запечатлен момент, когда два черных медведя наведались в усадьбу.

Причем один из них для проникновения к цели искусно пользуется ручкой двери. Черные медведи – умные существа. Их нюх в 100 раз более чувствительный, чем наш. Животные могут учуять запах пищи на расстоянии около 8 километров. Сотрудники национального парка спасли истощенного ленивца в Перу

Сотрудники Национального парка на юге Перу спасли ленивца. Они нашли его истощенным и дрожащим от холода.

Луис Фелипе Гонсалес, менеджер Национальной службы леса и дикой природы:

Она была очень слабой, обезвоженной, с недостаточным весом, истощенной. У нее было сильное переохлаждение, потому что она не находилась в своей среде обитания.