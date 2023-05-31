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Newsweek: в США считают, что поставки ракет ATACMS в любом случае будут

31 мая 2023 14:41
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Администрация президента Джо Байдена со временем поставит Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом заявил бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес, сообщает РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

В понедельник, 29 мая, американский президент заявил, что обсуждение поставок ракет продолжается. Бен Ходжес считает, что администрация Байдена в любом случае передаст ракеты Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также подчеркнула, что позиция США по этому пункту не изменилась.

Ранее представитель Госдепартамента отметил, что Соединенные Штаты будут и впредь использовать разнообразные способы оказания поддержки украинским войскам. В мае 2023 текущего года координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Штаты не планируют поставлять Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, вопреки информации о поставках английских ракет Storm Shadow.

В ответ Российская Федерация направила странам НАТО ноту против отправки оружия в Украину и заявила, что считает такие поставки законной целью для ВС России.

# Международная политика # Джо Байден # Джо Кирби # Карин Жан-Пьер # Бен Ходжес

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