Россия считает неуместным участие Макрона на саммите БРИКС в ЮАР

Российская Федерация неодобрительно отнеслась к приглашению президента Франции Эммануэля Макрона на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике (ЮАР), пишет ТАСС.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что участие представителей стран коллективного Запада на таком саммите является неуместным, с учетом принципиального отказа БРИКС от введения односторонних санкций во внешнеполитической сфере. Решение о возможном участии Макрона будет принято, если он получит приглашение.

Саммит БРИКС запланирован на 22-24 августа в Йоханнесбурге, где в качестве председателя организации в настоящее время выступает ЮАР.

Кремль отреагировал на эту новость, заявив, что нет четкого понимания, в качестве кого и с какой целью Макрон может быть участником встречи.