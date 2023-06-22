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Россия считает неуместным участие Макрона на саммите БРИКС в ЮАР

22 июня 2023 11:00
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Российская Федерация неодобрительно отнеслась к приглашению президента Франции Эммануэля Макрона на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике (ЮАР), пишет ТАСС.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что участие представителей стран коллективного Запада на таком саммите является неуместным, с учетом принципиального отказа БРИКС от введения односторонних санкций во внешнеполитической сфере. Решение о возможном участии Макрона будет принято, если он получит приглашение.

Саммит БРИКС запланирован на 22-24 августа в Йоханнесбурге, где в качестве председателя организации в настоящее время выступает ЮАР.

Кремль отреагировал на эту новость, заявив, что нет четкого понимания, в качестве кого и с какой целью Макрон может быть участником встречи.

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Сергей Рябков

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