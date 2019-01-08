Маск анонсировал срок полёта ракеты SpaceX к МКС

Новости мира. Илон Маск анонсировал срок полета своей ракеты к Международной космической станции. Создатель проекта SpaceX заявил, что это произойдет через месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соцсетях появилась фотография космического корабля и ракеты-носителя, которые уже установлены на космодроме во Флориде. В соответствии с планами американского бизнесмена, первый корабль должен достичь МКС и вернуться обратно без астронавтов. В дальнейшем запуски будут пилотируемыми. Первые астронавты на кораблях проекта SpaceX должны отправиться в космос летом 2019 года.