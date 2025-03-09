Какое будущее ждёт Украину без поддержки США – разбираемся, что решили на экстренном саммите ЕС

А сейчас о том, как на неделе в Европе решали будущее Украины без поддержки США. 6 марта в Брюсселе прошел экстренный саммит ЕС, или, как его называли сами участники, «саммит Судного дня». Мол, осталось всего ничего до полного краха европейской безопасности, если Старый Свет не найдет в себе силы и возможности – а с этим реально проблемы – продолжать снабжать Киев оружием и деньгами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Брюссель приехали все лидеры стран ЕС. Тепло, приветливо во всех смыслах приняли Зеленского. Кроме дружеских объятий и поцелуев, ему пообещали и реальную помощь. По итогам саммита 26 стран одобрили намерение расширить военную помощь Украине. Против выступил только премьер Венгрии, и 20 миллиардов евро, которые предназначались для Киева, пока пришлось отложить в долгий ящик.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Прежде всего, нам нужно тратить больше денег на наращивание собственного военного потенциала и обороноспособности, но в то же время кто-то должен финансировать украинскую армию, а американцы больше в этом участвовать не будут. Из-за резкой смены курса Вашингтона Европе приходится искать варианты. В этой связи, к примеру, на неделе с весьма громкими заявлениями выступил Президент Франции. Он предложил союзникам обсудить идею использования французских сил ядерного сдерживания для общей защиты, что, впрочем, вызвало неоднозначную реакцию. А еще назвал Россию главной угрозой для Франции и Европы. Он сказал, что Кремль не остановится на Украине и в военном плане пойдет дальше. Владимир Путин в ответ обратился к истории, которая по идее должна чему-то учить.

Владимир Путин, Президент России:

До сих пор кому-то неймется, есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось. Не в восторге от наполеоновских планов Макрона и жители Пятой республики. 9 марта в Париже прошли демонстрации против отправки французских военных в Украину. В колонне протестующих звучали призывы отказаться от превращения Евросоюза в военный блок. Кроме того, организаторы акции активно агитировали за выход Франции из состава ЕС. Александр Лукашенко также комментировал эти заявления Макрона в интервью блогеру Науфалу – и как на эти достаточно агрессивные предложения реагирует Кремль, в частности на намерения ввести миротворцев в Украину. Читайте здесь. Изучая реакцию СМИ, комментарии отдельных экспертов, складывается впечатление, что на Западе, больше в Штатах, конечно, общественность как бы пребывает в другой реальности, не имея альтернативной точки зрения на все происходящее, и Лукашенко на многое открыл им глаза. Вот почему наш Президент много говорил о позиции Беларуси, России, Китая по многим международным вопросам. Но, как показывает обратная связь, наибольший отклик вызвали рассуждения белорусского Президента о ситуации в Украине. Тот же срыв переговоров в Стамбуле, который, как рассказал Александр Лукашенко, произошел по указке из Лондона, этот момент до западной аудитории не донесли в полной мере. В целом наш глава государства в данном случае выступил экспертом по украинскому кризису, как человек, который знал всех украинских президентов и на всех этапах, от Евромайдана до Минских соглашений и СВО – выступал за мирное решение проблем.

Стивен Дюрмаже, автор проекта «Французско-белорусская дружба» (Франция):

Президент Александр Григорьевич выступает за мир, так как считает Россию и Украину братскими странами. Еще в 2015-м Александр Лукашенко принимал у себя минские переговоры. Затем в марте 2022-го в Беларуси состоялись первые два раунда переговоров между Россией и Украиной. Они были завершены в Стамбуле, но по распоряжению бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона их запретили, и Зеленский не принял заключенный договор, а было решено продолжать войну, о чем Президент рассказывает в интервью. Я думаю, что это интервью было адресовано в первую очередь для англоязычной аудитории, представленной в соцсетях в целом, чтобы узнать точку зрения белорусского Президента, которую часто слушают, понимают влиятельные фигуры в нынешней администрации США. А еще Александр Лукашенко пригласил всех заинтересованных, если нужно, встретиться в Минске и обсудить ситуацию в Украине в формате круглого стола. Во всяком случае, мы к этому готовы. Хотелось бы, чтобы и на Западе это услышали.