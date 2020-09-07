Белорусы смогут сделать прививку от коронавируса? Как создавался препарат «Спутник V» и насколько он эффективен

Новости Беларуси. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 27 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего случаев зафиксировано в США, Бразилии и Индии. Во многих странах ученые работают над созданием вакцины против заболевания. Успешно идет процесс в России.

Беларусь одной из первых стран в мире может получить вакцину от COVID-19. Прививку «Спутник V» разработали в Российском институте эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Поддержал проект Российский фонд прямых инвестиций. И это пока единственный официально зарегистрированный метод борьбы с коронавирусом. Директор института Александр Гинцбург объяснил, как удалось создать препарат в такие короткие сроки.

Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (Россия):

Те, кто перенес в легкой форме, у них, как правило, долгосрочной защиты и иммунитета к этой инфекции не существует. Поэтому данный препарат был создан согласно 441 Постановлению, которое позволяет во многом сократить время создания препарата, причем ни в коем случае не уменьшая количество тех контрольных исследовательских процедур, которые направлены на доказательство безопасности данного препарата. Вакцина была зарегистрирована по ускоренной процедуре для предотвращения чрезвычайных ситуаций, что позволило уже сейчас начать вакцинацию людей из группы высокого риска. А массовое применение начнется в начале 2021 года, когда тестирование пройдут несколько тысяч добровольцев.

Сначала на Западе со скепсисом отнеслись к вакцине, разработанной в столь короткие сроки, но сомнения развеяла публикация в самом авторитетном британском научном журнале The Lancet. Отчет исследования приводит неопровержимые доказательства эффективности «Спутника V».

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций:

Публикация результатов клинических исследований вакцины «Спутник V» ведущим западным журналом The Lancet – это ведущая публикация в мире в сфере медицины – показывает лидерство России в сфере создания вакцины от коронавируса и отвечает на многие вопросы западных критиков. И, безусловно, это подтверждает правильность российского пути, которому уже готовы следовать и США, и Британия, – о том, что вакцина была зарегистрирована до финального завершения пострегистрационных исследований. И сейчас мы видим очень большой интерес к российской вакцине многих стран – Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

При разработке вакцины российские ученые применили опыт создания препарата от лихорадки Эбола. Этот препарат также с успехом был разработан сотрудниками центра.

Александр Гинцбург:

Вакцина против вируса – это была одна из вакцин, которая была создана на основе универсальной технологии, на основе той технологии, на которой созданы вакцины против COVID-19. Здесь не было никаких особых поисковых моментов. Мы уже знали те концентрации вируса, которые необходимо вводить, начиная от мышки, обезьяны до человека. Так как платформа технологическая, которая использовалась тогда и сейчас для COVID-19, фактически одна и та же, то мы тоже предполагаем, что действие этой вакцины в том варианте, в котором мы используем, тоже составит не менее двух лет.

Сейчас Россия получила заявки на продажу уже более миллиарда доз «Спутника V». В списке желающих приобрести вакцину – 20 стран.