Пока в Минске рассуждают, как повернуть ситуацию в мирное русло, в Мюнхене на конференции по безопасности решают, как продлить агонию военных действий. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Киеву поставляют буквально тонны вооружений. В том числе новейшие образцы. Но ему все мало. Кроме танков, на карте желаний «незалежной» – авиация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лукашенко: «Хотите мира в Украине, давайте завтра начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять». Подробнее.

Накануне в СМИ появилось заявление о том, что Киев требует от западных стран поставок кассетных бомб и фосфорных боеприпасов, запрещенных в ряде стран. И когда в этом было отказано, на Банковой сильно удивились первому нет от партнеров. Но в целом западное общество готово вооружать Украину и таким образом приближать мир. Уже в первый день конференции премьер Великобритании призвал удвоить военные поставки, видимо, из расчета полностью перевести страну на натовские вооружения. Пока что ВСУ воюет в основном советским оружием, что создает для Запада определенные трудности.

Ольф Шольц призвал «всех, кто может, поставлять Украине танки». Макрон заявил, что «сейчас не время для диалога с Россией». А Польша еще и выступила за принятие Украины в ЕС «на эксклюзивных условиях». Правда, страны Западной Европы, как и ранее, против, но Варшава активно изображает из себя главного украинского друга в Евросоюзе. Истинный интерес Польши в этом конфликте известен, и там дружбой даже и не пахнет. Наверняка это подтвердит и визит п резидента США в Польшу. В рамках переговоров в Варшаве Байден встретится не только с так называемой Группой 9. Это новый военный блок в Европе, который был анонсирован США два года назад.