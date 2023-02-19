Киев требует поставок кассетных бомб и фосфорных боеприпасов
Пока в Минске рассуждают, как повернуть ситуацию в мирное русло, в Мюнхене на конференции по безопасности решают, как продлить агонию военных действий. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Киеву поставляют буквально тонны вооружений. В том числе новейшие образцы. Но ему все мало. Кроме танков, на карте желаний «незалежной» – авиация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Лукашенко: «Хотите мира в Украине, давайте завтра начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять». Подробнее.
Накануне в СМИ появилось заявление о том, что Киев требует от западных стран поставок кассетных бомб и фосфорных боеприпасов, запрещенных в ряде стран. И когда в этом было отказано, на Банковой сильно удивились первому нет от партнеров. Но в целом западное общество готово вооружать Украину и таким образом приближать мир. Уже в первый день конференции премьер Великобритании призвал удвоить военные поставки, видимо, из расчета полностью перевести страну на натовские вооружения. Пока что ВСУ воюет в основном советским оружием, что создает для Запада определенные трудности.
Ольф Шольц призвал «всех, кто может, поставлять Украине танки». Макрон заявил, что «сейчас не время для диалога с Россией». А Польша еще и выступила за принятие Украины в ЕС «на эксклюзивных условиях». Правда, страны Западной Европы, как и ранее, против, но Варшава активно изображает из себя главного украинского друга в Евросоюзе. Истинный интерес Польши в этом конфликте известен, и там дружбой даже и не пахнет. Наверняка это подтвердит и визит п резидента США в Польшу. В рамках переговоров в Варшаве Байден встретится не только с так называемой Группой 9. Это новый военный блок в Европе, который был анонсирован США два года назад.
Задача, которую таким образом решает Белый дом – максимально скоординировать участие бывших стран Варшавского договора в военном конфликте в Украине. У каждой своя роль: Болгария производит нефтепродукты, через Румынию идут поставки оружия и самолетов. Чехия производит снаряды и ремонтирует технику. А фактическое руководство военными действиями осуществляет Польша. Президент Беларуси на встрече с иностранными СМИ не просто так назвал ее «последней гиеной Европы». Для Польши цена вопроса – контроль над украинскими территориями. Такова их задача-максимум.
Как минимум под руководством Польши уже действует собственный небольшой военный блок из восточных стран НАТО. И ведет он себя гораздо агрессивнее, чем страны Западной Европы. В Польше этот союз еще называют Междуморьем – то есть санитарным кордоном от Черного до Балтийского моря, который должен отделить Россию от остальной Европы. В этом новом блоке Польша играет роль политического и военного центров. Там уже сегодня развернуты системы американских противоракет, девять американских и пять натовских баз и военных объектов, переброшены допсилы из-за океана. Так что можно сказать, Байдена привезут смотреть военное хозяйство.
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