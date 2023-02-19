В Китае в провинции Фуцзянь уже распустились сакуры

Новости Китая. 20 февраля в Беларуси начинается масленичная неделя, время проводов суровой зимы, веселых гуляний и ароматных блинов. В нашем регионе дыхание весны пока едва ощутимо, а вот в Китае она уже вступила в свои права. Официальный приход самой нежной поры года здесь ознаменовало цветение сакуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Провинция Фуцзянь превратилась в настоящее бескрайнее море розовых цветов. Распустившиеся вишни поражают не только своей красотой, но и тонким ароматом. Цветет сакура лишь около недели. Поэтому как только на деревьях появляются первые бутоны, местные жители и туристы устремляются в сады, чтобы в полной мере насладиться этим невероятным зрелищем. Считается, что любование сакурой умиротворяет и обеспечивает процветание всем, кто своими глазами увидит цветение японской вишни.