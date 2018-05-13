Белорусы не пострадали при нападении мужчины с ножом в Париже

Новости Франции. Граждане Беларуси не пострадали при нападении мужчины с ножом на прохожих в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В субботу, 12 мая, во втором округе французской столицы мужчина, выкрикивая исламистские лозунги, набросился на прохожих с холодным оружием.