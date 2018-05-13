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Белорусы не пострадали при нападении мужчины с ножом в Париже

13 мая 2018 11:15
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Новости Франции. Граждане Беларуси не пострадали при нападении мужчины с ножом на прохожих в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы не пострадали при нападении мужчины с ножом в Париже-1

В субботу, 12 мая, во втором округе французской столицы мужчина, выкрикивая исламистские лозунги, набросился на прохожих с холодным оружием.

Белорусы не пострадали при нападении мужчины с ножом в Париже-4

Удары наносил беспорядочно прямо на улице. Полиция прибыла в считанные минуты и ликвидировала нападавшего. Им оказался 20-летний выходец из Чечни. В результате атаки один человек погиб, еще четверо были госпитализированы.

# Терроризм # Фотофакт

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