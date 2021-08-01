Прямой эфир

В Израиле люди старше 60 лет получат третью дозу вакцины от коронавируса

01 августа 2021 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Израиля. В Израиле люди старше 60 лет смогут получить третью дозу вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле люди старше 60 лет получат третью дозу вакцины от коронавируса-1

Вакцинация проходит на фоне роста числа случаев заболевания. В стране наблюдается всплеск нового дельта-штамма, даже среди людей, которые вакцинированы. Решение прививать граждан старшего возраста третьей дозой вакцины Pfizer было принято после серии консультаций с ведущими медицинскими специалистами Израиля.

В Израиле люди старше 60 лет получат третью дозу вакцины от коронавируса-4

Напомним, что вакцина от коронавируса схожа с вакциной против гриппа, которую нужно время от времени делать снова. Для израильского населения предложение вакцинироваться вступит в силу уже в воскресенье, 1 августа.

# Вакцинация # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Есть пострадавшие и задержанные. Более 200 тысяч человек вышли на протесты во Франции
01 августа 2021 12:24

Есть пострадавшие и задержанные. Более 200 тысяч человек вышли на протесты во Франции

До +44°C. Грецию в ближайшие дни накроет волна жары
01 августа 2021 12:13

До +44°C. Грецию в ближайшие дни накроет волна жары

В Париже +22°C, в Москве +33°C. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 августа
31 июля 2021 18:58

В Париже +22°C, в Москве +33°C. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 августа