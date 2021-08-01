В Израиле люди старше 60 лет получат третью дозу вакцины от коронавируса

Новости Израиля. В Израиле люди старше 60 лет смогут получить третью дозу вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вакцинация проходит на фоне роста числа случаев заболевания. В стране наблюдается всплеск нового дельта-штамма, даже среди людей, которые вакцинированы. Решение прививать граждан старшего возраста третьей дозой вакцины Pfizer было принято после серии консультаций с ведущими медицинскими специалистами Израиля.