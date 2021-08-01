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Есть пострадавшие и задержанные. Более 200 тысяч человек вышли на протесты во Франции

01 августа 2021 12:24
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Новости Франции. Во Франции более 200 тысяч человек вышли на протесты против санитарных пропусков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для охраны порядка в Париже задействовали 3 000 полицейских и жандармов.

Есть пострадавшие и задержанные. Более 200 тысяч человек вышли на протесты во Франции-1

В ходе протестов произошли жесткие столкновения между полицией и протестующими. Есть пострадавшие и задержанные. В результате подавления беспорядков в северной части Парижа пострадали три сотрудника правоохранительных органов.

Есть пострадавшие и задержанные. Более 200 тысяч человек вышли на протесты во Франции-4

Акции против законопроекта об ужесточении борьбы с распространением коронавируса проходят в стране уже не в первый раз. Сейчас французский Сенат рассматривает документ, предусматривающий целый ряд жестких мер.

# Акции протеста # Фотофакт

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