Есть пострадавшие и задержанные. Более 200 тысяч человек вышли на протесты во Франции

Новости Франции. Во Франции более 200 тысяч человек вышли на протесты против санитарных пропусков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для охраны порядка в Париже задействовали 3 000 полицейских и жандармов.

В ходе протестов произошли жесткие столкновения между полицией и протестующими. Есть пострадавшие и задержанные. В результате подавления беспорядков в северной части Парижа пострадали три сотрудника правоохранительных органов.