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До +44°C. Грецию в ближайшие дни накроет волна жары

01 августа 2021 12:13
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Новости Греции. Греческие метеорологи предупреждают, что страну в ближайшие дни накроет волна жары. Температура может достигать 44 °C на материковой части Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До +44°C. Грецию в ближайшие дни накроет волна жары-1

Ожидается, что жара достигнет пика в начале следующей недели и продлится до пятницы, 6 августа. Это будет вторая длительная волна тепла в Греции летом 2021-го. Первая волна в июне продолжалась 11 дней и, по мнению экспертов, была самой сильной с 2007 года.

# Погода # Фотофакт

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