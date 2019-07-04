Boeing выплатит 100 млн долларов семьям погибших в трагедиях на 737 MAX

Новости США. Компания Boeing выплатит 100 миллионов долларов семьям жертв двух авиакатастроф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Компания Boeing выплатит 100 миллионов долларов семьям жертв двух авиакатастроф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Компенсацию получат родственники погибших при крушении самолетов 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. По предварительной информации в обоих случаях стала неисправность одной из систем.
Семьи погибших уже начали подавать иски против компании. По словам главы Boeing, главная цель сегодня – вернуть утраченное доверие пассажиров.