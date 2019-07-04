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Boeing выплатит 100 млн долларов семьям погибших в трагедиях на 737 MAX

04 июля 2019 12:25
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Новости США. Компания Boeing выплатит 100 миллионов долларов семьям жертв двух авиакатастроф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Boeing выплатит 100 млн долларов семьям погибших в трагедиях на 737 MAX-1

Компенсацию получат родственники погибших при крушении самолетов 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. По предварительной информации в обоих случаях стала неисправность одной из систем.

Boeing выплатит 100 млн долларов семьям погибших в трагедиях на 737 MAX-4

Семьи погибших уже начали подавать иски против компании. По словам главы Boeing, главная цель сегодня – вернуть утраченное доверие пассажиров.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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