Boeing выплатит 100 млн долларов семьям погибших в трагедиях на 737 MAX

Новости США. Компания Boeing выплатит 100 миллионов долларов семьям жертв двух авиакатастроф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компенсацию получат родственники погибших при крушении самолетов 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. По предварительной информации в обоих случаях стала неисправность одной из систем.