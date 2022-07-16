Пушкин опять не угодил латвийцам. В стране хотят переименовать улицы, названные в честь русских классиков

Новости Латвии. Латвийский Центр публичной памяти собрал список из 78 улиц страны, которые были унаследованы с советских времен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие улицы сменили имена еще в 1990-е, однако историкам удалось найти названия, которые непременно нужно переименовать. Возглавляет черный список улиц Рига с 16 названиями, за ней следуют Даугавпилс с девятью и Юрмала с шестью улицами. Некоторые самоуправления уже приняли решение о переименовании улиц, другие собираются это сделать. На глаза историкам попались также улицы Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Михаила Ломоносова.