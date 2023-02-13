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Французы вновь выступают против пенсионной реформы

13 февраля 2023 06:18
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Новости Франции. Во Франции не прекращаются протесты из-за пенсионной реформы. Волна недовольств вновь накрыла Пятую республику. Накануне сотни тысяч человек по всей стране устроили массовые демонстрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французы вновь выступают против пенсионной реформы-1

Народ с реформой не согласен и выступает против планов правительства увеличить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Тем не менее политиков это едва ли волнует. Несмотря на массовость и регулярность демонстраций, власти по-прежнему отказываются от диалога с французами. Не раз руководители различных министерств заявляли о невозможности обсуждения данного вопроса. Ранее активисты говорили, что протесты – единственный способ достучаться до правительства. Однако, как показало время, и он уже не работает.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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