Французы вновь выступают против пенсионной реформы

Новости Франции. Во Франции не прекращаются протесты из-за пенсионной реформы. Волна недовольств вновь накрыла Пятую республику. Накануне сотни тысяч человек по всей стране устроили массовые демонстрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народ с реформой не согласен и выступает против планов правительства увеличить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Тем не менее политиков это едва ли волнует. Несмотря на массовость и регулярность демонстраций, власти по-прежнему отказываются от диалога с французами. Не раз руководители различных министерств заявляли о невозможности обсуждения данного вопроса. Ранее активисты говорили, что протесты – единственный способ достучаться до правительства. Однако, как показало время, и он уже не работает.