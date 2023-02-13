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В Португалии учителя требуют повышения зарплаты

13 февраля 2023 07:10
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Массовая акция протеста охватила в минувшие выходные Лиссабон. Там учителя недовольны ростом цен в стране и требуют повышения заработной платы. По оценкам профсоюзов, в демонстрации приняли участие не менее 100 тысяч педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Португалии учителя требуют повышения зарплаты-1

По словам активистов, рост стоимости жизни сегодня основная проблема для страны, столкнулись с которой все слои общества. Переговоры с представителями профсоюзов проводит министр образования, однако пока протестующих результаты не устраивают. А потому они снова высказывают свое недовольство на улицах португальской столицы. Это уже третья попытка педагогов достучаться до властей за последние два месяца. И по словам активистов, не последняя.

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# Акции протеста # Новости Португалии # Фотофакт

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