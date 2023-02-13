В Португалии учителя требуют повышения зарплаты

Массовая акция протеста охватила в минувшие выходные Лиссабон. Там учителя недовольны ростом цен в стране и требуют повышения заработной платы. По оценкам профсоюзов, в демонстрации приняли участие не менее 100 тысяч педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам активистов, рост стоимости жизни сегодня основная проблема для страны, столкнулись с которой все слои общества. Переговоры с представителями профсоюзов проводит министр образования, однако пока протестующих результаты не устраивают. А потому они снова высказывают свое недовольство на улицах португальской столицы. Это уже третья попытка педагогов достучаться до властей за последние два месяца. И по словам активистов, не последняя.