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Сотни тысяч испанцев выступили в защиту системы здравоохранения

13 февраля 2023 07:34
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Новости Испании. Сотни тысяч испанцев вышли на улицы Мадрида, чтобы потребовать от правительства сохранить систему здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни тысяч испанцев выступили в защиту системы здравоохранения-1

По мнению протестующих, власти делают все, чтобы ее разрушить и в конечном итоге полностью уничтожить. Сокращается финансирование отрасли. Больницы испытывают острую нехватку персонала, врачам и медсестрам урезают зарплату. Зато стали процветать частные медцентры, цены на услуги которых не по карману большинству людей. Многотысячные демонстрации в защиту системы здравоохранения прошли во многих крупных городах страны.

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# Акции протеста # Новости Испании # Фотофакт

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