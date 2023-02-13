Сотни тысяч испанцев выступили в защиту системы здравоохранения

Новости Испании. Сотни тысяч испанцев вышли на улицы Мадрида, чтобы потребовать от правительства сохранить систему здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению протестующих, власти делают все, чтобы ее разрушить и в конечном итоге полностью уничтожить. Сокращается финансирование отрасли. Больницы испытывают острую нехватку персонала, врачам и медсестрам урезают зарплату. Зато стали процветать частные медцентры, цены на услуги которых не по карману большинству людей. Многотысячные демонстрации в защиту системы здравоохранения прошли во многих крупных городах страны.