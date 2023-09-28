Белорусская делегация на заседании ОБСЕ подняла проблему героизации нацизма на Западе

Белорусская делегация подняла в ОБСЕ проблему героизации нацизма, воззвав страны Запада к совести. Как было подчеркнуто в Вене, память об ушедшей войне хранится не в пыльных архивах, а в сердцах наших людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминать об этом пришлось нашей делегации после недавнего скандала в Канаде, где в парламенте чествовали украинского нациста. В Минске возмущены и глубоко оскорблены случившимся. В годы Второй мировой войны погиб каждый третий житель Беларуси, поэтому подобные инциденты воспринимаются народом с особой болью. На этом фоне очевидна абсурдность политики ряда стран, где приветствуется обеление и увековечивание пособников нацистов.

Вспомнить пришлось и еще один печальный пример. Известный палач Хатыни более 60 лет прожил в Канаде и не понес заслуженного наказания. Беларусь призывает мировую общественность дать надлежащую правовую и моральную оценку этому инциденту.