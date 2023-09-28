Генпрокурор Польши: упавшая год назад ракета была украинской

Генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро подтвердил, что упавшая на территорию Польши ракета, убившая двух человек, является украинской. Об этом пишет РИА Новости.

Он также указал на недостаточное содействие Киева в расследовании. Эта ракета упала в ноябре 2022 года в Люблинском воеводстве, недалеко от украинской границы. Изначально предполагалось, что это российский боеприпас, но позже было заявлено, что с большой долей вероятности ракета принадлежит украинским ПВО. Минобороны России отрицает свою причастность к этому инциденту.