Столтенберг: капитуляция Украины приведет к оккупации

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир в Украине не может быть достигнут любой ценой, так как это может привести к оккупации страны. Об этом пишет РИА Новости.

Он выступил в поддержку «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского и обещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

В последних числах июня состоялись переговоры по Украине, на которых рассматривалась «формула мира» Зеленского. Тем не менее Москва оценивает ее как нереалистичную. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что такая формула невыполнима, но Запад продолжает заявлять, что иного пути к миру не существует.