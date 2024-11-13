Бельгийские фермеры устроили акцию протеста в Брюсселе

Бельгийские фермеры устроили массовую акцию протеста. Они перекрыли центр Брюсселя техникой и заблокировали дороги, ведущие к зданию Еврокомиссии. Таким образом они выразили возмущение договором между ЕС и латиноамериканскими странами о свободной торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению аграриев Бельгии, которые и так терпят громадные убытки от быстрого роста затрат на производство сельхозпродукции, вызванных подорожанием горючего и энергоносителей, теперь они будут просто массово разоряться. Потому что на европейский рынок хлынут дешевые овощи и фрукты, выращенные за океаном. Причем продукция не соответствует высоким стандартам ЕС, чего Брюссель требует от своих фермеров. Их латиноамериканские коллеги имеют ряд налоговых льгот. Все это, по мнению протестующих, уничтожает честную конкуренцию и ставит их в неравное положение.