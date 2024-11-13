В Польше открыли первую постоянную базу армии США

Не первый год Польша заявляет о своих намерениях сделать свою армию одной из самых мощных в Европе. И экономить на военных расходах чиновники в Варшаве не собираются. Новости о поставках зарубежной техники и вооружений стали уже обыденными. Польша настолько боится какой-то мифической угрозы с Востока, что «напичкала» приграничные территории танками и солдатами. Но и этого показалось мало, поэтому она убедила союзников по НАТО дополнительно отправить в страну военных и создать там как можно больше своих баз. Сегодня прошло торжественное открытие одной из них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере страны появился американский секретный объект противоракетной обороны. Размещенное там оборудование способно обнаруживать и уничтожать баллистические ракеты малой и средней дальности. Это первая постоянная база армии США в Польше.

По мнению еврочиновников, это должно показать, что военный союз двух станется прочным, кто бы ни находился в Белом доме. Недаром на церемонии присутствовали высшие должностные лица.

Цена этой военной дружбы обошлась полякам в 50 миллионов долларов. Вот только в Варшаве решили скромно промолчать, что весь этот восточный оплот НАТО может быть уничтожен одним залпом российского ракетного комплекса «Искандер», который, кстати, стоит гораздо дешевле.