Беларусь выступила на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Первое, мы должны признать, что все мы, такие разные, имеем право на существование, являемся фактором чей-то безопасности и входим в зону чьих-то интересов или, если хотите, влияния. Второе, нужен инициативный и ответственный учет и уважение законных интересов, затрагиваемых нашими действиями сторон. И третье, нужно нахождение взаимоприемлемого решения противоречий путем переговоров. Именно так всегда и действовала Беларусь на всех, подчеркиваю, на всех направлениях своей внешней политики, демонстрируя ответственный подход к объективной реальности.

В своем выступлении Юрий Амбразевич также отметил важность диалоговой площадки в такое непростое время. Ведь откровенно не все сегодня желают вести переговоры. За примерами далеко ходить не надо: Украина, Польша и страны Балтии отказались участвовать в данном заседании.