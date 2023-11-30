Беларусь выступила на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье

Отказ от диалога является главной причиной большинства межгосударственных конфликтов. Такую точку зрения в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье выразил заместитель главы внешнеполитического ведомства Беларуси Юрий Амбразевич. Участниками встречи стали представители 50 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди важных тезисов, озвученных белорусской стороной, главные принципы безопасности для нашей страны: основные – невмешательство во внутренние дела государства, создание единой евразийской системы по безопасности и мирный путь урегулирования любых конфликтов.
Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:
Первое, мы должны признать, что все мы, такие разные, имеем право на существование, являемся фактором чей-то безопасности и входим в зону чьих-то интересов или, если хотите, влияния. Второе, нужен инициативный и ответственный учет и уважение законных интересов, затрагиваемых нашими действиями сторон. И третье, нужно нахождение взаимоприемлемого решения противоречий путем переговоров. Именно так всегда и действовала Беларусь на всех, подчеркиваю, на всех направлениях своей внешней политики, демонстрируя ответственный подход к объективной реальности.
В своем выступлении Юрий Амбразевич также отметил важность диалоговой площадки в такое непростое время. Ведь откровенно не все сегодня желают вести переговоры. За примерами далеко ходить не надо: Украина, Польша и страны Балтии отказались участвовать в данном заседании.