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В Кишинёве бастуют фермеры и активисты оппозиции

30 ноября 2023 18:35
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Столицу Молдовы снова сотрясают протесты. Активисты главной оппозиционной партии обвиняют руководство страны в политических репрессиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство запретило сторонникам движения баллотироваться в структуры представительной власти.

В Кишинёве бастуют фермеры и активисты оппозиции-1

Однако это не единственная претензия жителей к управленцам. Параллельно с этим в Кишиневе бастуют и фермеры. Они требуют увеличить поддержку аграрного сектора. Чтобы акция точно не осталась незамеченной, протестующие пригнали к зданию правительства сельхозтехнику. Президент Молдовы уже обещала фермерам оказать помощь. Однако об этом в одночасье забыла. Аграрии решили напомнить Санду ее же слова. Аграрии включили аудиозапись одного из выступлений главы республики.

# Акции протеста # Новости Молдовы # Фотофакт

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