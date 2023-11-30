В Кишинёве бастуют фермеры и активисты оппозиции

Однако это не единственная претензия жителей к управленцам. Параллельно с этим в Кишиневе бастуют и фермеры. Они требуют увеличить поддержку аграрного сектора. Чтобы акция точно не осталась незамеченной, протестующие пригнали к зданию правительства сельхозтехнику. Президент Молдовы уже обещала фермерам оказать помощь. Однако об этом в одночасье забыла. Аграрии решили напомнить Санду ее же слова. Аграрии включили аудиозапись одного из выступлений главы республики.