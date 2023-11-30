ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

Группировка взяла на себя ответственность за случившееся. Напомним, в результате стрельбы на остановке на въезде в город погибли три человека. Среди них 16-летняя девочка. Еще несколько местных жителей получили ранения. Теперь за их жизни борются врачи. Состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое. Злоумышленников ликвидировали силовики.