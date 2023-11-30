ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

Израильские спецслужбы установили злоумышленников, устроивших теракт в Иерусалиме утром 30 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нападавшими оказались сторонники палестинского движения ХАМАС.
Израильские спецслужбы установили злоумышленников, устроивших теракт в Иерусалиме утром 30 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нападавшими оказались сторонники палестинского движения ХАМАС.
Группировка взяла на себя ответственность за случившееся. Напомним, в результате стрельбы на остановке на въезде в город погибли три человека. Среди них 16-летняя девочка. Еще несколько местных жителей получили ранения. Теперь за их жизни борются врачи. Состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое. Злоумышленников ликвидировали силовики.