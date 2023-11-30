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ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

30 ноября 2023 18:36
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Израильские спецслужбы установили злоумышленников, устроивших теракт в Иерусалиме утром 30 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нападавшими оказались сторонники палестинского движения ХАМАС.

ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме-1

Группировка взяла на себя ответственность за случившееся. Напомним, в результате стрельбы на остановке на въезде в город погибли три человека. Среди них 16-летняя девочка. Еще несколько местных жителей получили ранения. Теперь за их жизни борются врачи. Состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое. Злоумышленников ликвидировали силовики.

# Теракт # Фотофакт

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