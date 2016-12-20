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Беларусь решительно осуждает убийство посла России в Анкаре

20 декабря 2016 08:09
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Новости России. Убийство российского посла в Анкаре будет расследоваться Россией и Турцией. Накануне дипломат Андрей Карлов открывал художественную выставку. Один из полицейских, охранявших мероприятие, устроил прицельную стрельбу по послу из пистолета. Карлов погиб на месте, спустя несколько секунд был застрелен и сам террорист.

Президенты двух стран назвали произошедшее провокацией, направленной на срыв нормализации российско-турецких отношений и мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией и Ираном. В связи с событиями в Анкаре МИД Беларуси решительно и бескомпромиссно осудил терроризм и насилие в любых его проявлениях, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Убийство

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