Беларусь отмечает недружественные жесты со стороны Украины и попытки вмешательства во внутренние дела

Новости Беларуси. Беларусь расценивает заявления представителей Украины как попытку вмешательства в свои внутренние дела, а также оказания влияния на выбор белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление прозвучало 1 октября на встрече представителя нашей дипмиссии в министерстве иностранных дел Украины.

«Заявления Верховной рады Украины, Офиса Президента Украины, министра иностранных дел Украины, а также многочисленные публичные высказывания руководства этой страны и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в Беларуси, легитимности Президента Беларуси, обстановке на белорусско-украинской государственной границе, призывы к проведению новых выборов Президента Беларуси, обсуждение вопроса о применении к Беларуси санкций по надуманным основаниям рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси».