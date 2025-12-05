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Лидеры ЕС призвали Зеленского не идти на компромиссы с Россией

05 декабря 2025 09:21
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Лидеры ЕС призвали Зеленского не идти на компромиссы с Россией-0

Лидеры европейских стран призвали президента Владимира Зеленского не принимать условия РФ без четких гарантий безопасности со стороны США. Об этом пишет ТАСС.

В телефонном разговоре с лидерами Франции, Германии и главой ЕК подчеркивалось, что Вашингтон должен взять на себя главную роль в защите Украины.

2 декабря в Кремле состоялась встреча лидера России с американскими представителями Стивом Уиткоффом Джаредом Кушнером. На переговорах обсуждался американский план мирного урегулирования в Украине, разделенный на четыре блока.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал встречу предметной и отметил, что успехи российской армии укрепили позиции Москвы. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Киев должен идти на соглашение, так как пространство для самостоятельных решений сокращается. 

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа не способна самостоятельно урегулировать конфликт.

Фото: pixabay

# Международная политика

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