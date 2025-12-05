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Уроженца Беларуси Романа Хоффмана назначили главой «Моссада»

05 декабря 2025 08:58
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Уроженца Беларуси Романа Хоффмана назначили главой «Моссада»-0

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил назначить своего военного секретаря, генерал-майора Романа Хоффмана, в должности нового главы Моссада. Об этом пишет РИА Новости.

Он заменит Давида Барнеа, срок полномочий которого истекает в июне 2026 года.

Гофман родился в 1976 году в Мозыре и переехал в Израиль вместе со своей семьей в 1990 году.

Он занимал ключевые командные должности в Армии обороны Израиля, в том числе командовал батальонами и бронетанковыми бригадами. С мая 2024 года он является военным секретарем премьер-министра, который очень доверяет ему.

Фото: pixabay

# Международная политика

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