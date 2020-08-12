В Испании злоумышленники продали около 100 тысяч фальшивых евро. Они наносят удар по экономике

Новости Испании. Фальшивые евро наносят удар по экономике Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страну заполонили «деньги из кино».

Купюры отличного качества, выглядят как настоящие, совпадает и дизайн, и размер. Туристов призывают быть внимательнее и проверять свои евро как минимум дважды.

Уже задержаны 5 человек, а также изъяты банкноты различного номинала. Только по предварительным оценкам, злоумышленникам удалось продать около 100 тысяч фальшивок. Действовали они через интернет.