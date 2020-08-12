В Шотландии поезд сошёл с рельсов и загорелся

Железнодорожная катастрофа в Шотландии: на северо-востоке страны сошел с рельсов и загорелся поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Железнодорожная катастрофа в Шотландии: на северо-востоке страны сошел с рельсов и загорелся поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной информации, есть пострадавшие и минимум один погибший. Густой черный дым виден на расстоянии нескольких километров. На место происшествия стянуты экстренные службы: 30 машин скорой помощи, вертолет и десятки спасателей.
Авария могла произойти из-за проливных дождей, которые не прекращаются в регионе несколько дней. Обстоятельства и точные причины инцидента устанавливаются.