В Шотландии поезд сошёл с рельсов и загорелся

Железнодорожная катастрофа в Шотландии: на северо-востоке страны сошел с рельсов и загорелся поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, есть пострадавшие и минимум один погибший. Густой черный дым виден на расстоянии нескольких километров. На место происшествия стянуты экстренные службы: 30 машин скорой помощи, вертолет и десятки спасателей.