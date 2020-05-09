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Башар Асад передал белорусскому народу поздравление с 9 Мая и пожелание стабильности, развития и процветания

09 мая 2020 12:48
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Новости Беларуси. Многочисленные поздравления с годовщиной Победы поступают в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Президент Сирии Башар Асад передал белорусскому народу поздравления и пожелание стабильности, дальнейшего развития и процветания, а также подчеркнул важность памяти о героях.

Башар Асад, президент Сирии:
Эти подвиги непременно вдохновляют все народы, которые подвергаются различным видам войн и вмешательств извне с целью отобрать волю и властвовать над страной.

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# Великая Отечественная война # Александр Лукашенко # Башар Асад # Фотофакт

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