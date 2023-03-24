Барсуки нарушили работу железных дорог в Нидерландах. Животные вырыли там туннели
Новости Нидерландов. Местные жители и гости Нидерландов вынуждены менять планы из-за сбоя на железных дорогах страны. Правда, на этот раз причиной стали не забастовки и не технические проблемы, а барсуки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Компания, которая обслуживает железнодорожную сеть страны, беспокоится, что туннели животных под землей могут нарушить почву, из-за чего барсуков придется переселить.
Сколько времени потребуется, чтобы перевезти барсуков с железной дороги, пока неизвестно. Но после еще придется делать ремонт. Только тогда все будет готово для безопасного движения.
Сейчас поезда между Ден Бошем и Эйндховеном не ходят, и в ближайшие недели ситуация не изменится. Специалисты сканируют пути в поисках барсучьих туннелей. После для животных создадут новый дом, а почву у железнодорожных путей укрепят.
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