Барсуки нарушили работу железных дорог в Нидерландах. Животные вырыли там туннели

Новости Нидерландов. Местные жители и гости Нидерландов вынуждены менять планы из-за сбоя на железных дорогах страны. Правда, на этот раз причиной стали не забастовки и не технические проблемы, а барсуки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания, которая обслуживает железнодорожную сеть страны, беспокоится, что туннели животных под землей могут нарушить почву, из-за чего барсуков придется переселить.

Сколько времени потребуется, чтобы перевезти барсуков с железной дороги, пока неизвестно. Но после еще придется делать ремонт. Только тогда все будет готово для безопасного движения.