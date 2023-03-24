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Барсуки нарушили работу железных дорог в Нидерландах. Животные вырыли там туннели

24 марта 2023 09:20
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Новости Нидерландов. Местные жители и гости Нидерландов вынуждены менять планы из-за сбоя на железных дорогах страны. Правда, на этот раз причиной стали не забастовки и не технические проблемы, а барсуки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Барсуки нарушили работу железных дорог в Нидерландах. Животные вырыли там туннели-1

Компания, которая обслуживает железнодорожную сеть страны, беспокоится, что туннели животных под землей могут нарушить почву, из-за чего барсуков придется переселить.  

Барсуки нарушили работу железных дорог в Нидерландах. Животные вырыли там туннели-4

Сколько времени потребуется, чтобы перевезти барсуков с железной дороги, пока неизвестно. Но после еще придется делать ремонт. Только тогда все будет готово для безопасного движения.  

Барсуки нарушили работу железных дорог в Нидерландах. Животные вырыли там туннели-7

Сейчас поезда между Ден Бошем и Эйндховеном не ходят, и в ближайшие недели ситуация не изменится. Специалисты сканируют пути в поисках барсучьих туннелей. После для животных создадут новый дом, а почву у железнодорожных путей укрепят.  

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# Животные # Марина Кишкурно # Новости Нидерландов # Фотофакт

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