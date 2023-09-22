Байден заявил о поставке Украине танков Abrams уже на следующей неделе

Президент США Джо Байден заявил, что на следующей неделе Украине будут доставлены первые танки Abrams, сообщает РИА Новости.
Президент США Джо Байден заявил, что на следующей неделе Украине будут доставлены первые танки Abrams, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay американский танк Abrams
В общей сложности США пообещали доставить 31 боевую машину Abrams, в первую партию входит 10 танков. Кроме того, в планах Пентагона – поставка Украине снарядов с обедненным ураном.
В Москве предупредили, что такие меры лишь затянут конфликт. По утверждению российского лидера Владимира Путина, украинские Вооруженные силы начали контрнаступление с использованием техники западных стран, но они были остановлены и отброшены на исходные позиции.