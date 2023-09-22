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Байден заявил о поставке Украине танков Abrams уже на следующей неделе

22 сентября 2023 07:50
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Президент США Джо Байден заявил, что на следующей неделе Украине будут доставлены первые танки Abrams, сообщает РИА Новости. 

Байден заявил о поставке Украине танков Abrams уже на следующей неделе-1

Фото: pixabay американский танк Abrams

В общей сложности США пообещали доставить 31 боевую машину Abrams, в первую партию входит 10 танков. Кроме того, в планах Пентагона – поставка Украине снарядов с обедненным ураном.

В Москве предупредили, что такие меры лишь затянут конфликт. По утверждению российского лидера Владимира Путина, украинские Вооруженные силы начали контрнаступление с использованием техники западных стран, но они были остановлены и отброшены на исходные позиции.

# Оружие и боеприпасы # Джо Байден

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