Президент США Джо Байден заявил, что на следующей неделе Украине будут доставлены первые танки Abrams, сообщает РИА Новости.

В общей сложности США пообещали доставить 31 боевую машину Abrams, в первую партию входит 10 танков. Кроме того, в планах Пентагона – поставка Украине снарядов с обедненным ураном.

В Москве предупредили, что такие меры лишь затянут конфликт. По утверждению российского лидера Владимира Путина, украинские Вооруженные силы начали контрнаступление с использованием техники западных стран, но они были остановлены и отброшены на исходные позиции.