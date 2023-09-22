В Канаде продолжает расти уровень инфляции

Новости Канады. В Канаде продолжает расти инфляция. Показатель достиг 4 %, что вдвое выше прогноза местного регулятора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме подорожания бензина, увеличилась стоимость продуктов питания и аренды жилья. При этом экономисты не исключают дальнейшего повышения процентных ставок, которые с 2022 года поднимали 10 раз.