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В Канаде продолжает расти уровень инфляции

22 сентября 2023 07:05
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Новости Канады. В Канаде продолжает расти инфляция. Показатель достиг 4 %, что вдвое выше прогноза местного регулятора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде продолжает расти уровень инфляции-1

Кроме подорожания бензина, увеличилась стоимость продуктов питания и аренды жилья. При этом экономисты не исключают дальнейшего повышения процентных ставок, которые с 2022 года поднимали 10 раз.

# Экономический кризис # Новости Канады # Фотофакт

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