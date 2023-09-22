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Daily Express: Британия могла поставить технику ВСУ с ядовитым асбестом

22 сентября 2023 07:49
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Великобритания признала, что могла снабжать Украину бронетанковой техникой, содержащей асбест. Об этом сообщает Daily Express, передает РИА Новости.

Более 2000 единиц английской бронетехники могут иметь в своем составе этот опасный материал. Он мог находиться в танках Challenger 2, боевых машинах пехоты Warrior и бронетранспортерах Bulldog. Асбест может стать причиной возникновения смертельно опасных болезней, в том числе онкологических.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, но президент России Владимир Путин назвал его провальным. Также он сообщил, что Украина потеряла 71,5 тыс. военнослужащих.

# Международная политика

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