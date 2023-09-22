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НАТО продолжает усиливать своё присутствие в Косово

22 сентября 2023 07:35
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НАТО продолжает усиливать свое присутствие в Косово. На северо-востоке региона проходят очередные учения контингента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО продолжает усиливать своё присутствие в Косово-1

Маневры призваны проверить готовность к операциям по обеспечению свободы передвижения местного населения. Также военнослужащие НАТО будут заняты на расчистке блокады трасс возле учебного полигона. В учениях, которые продолжаются до середины следующей недели, задействованы и воздушно-разведовательные средства.

# НАТО # Фотофакт

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