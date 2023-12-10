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Байден: в случае победы Трампа США ждёт множество угроз

10 декабря 2023 12:44
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Президент США Джо Байден высказал опасения по случаю возможного прихода к власти экс-руководителя Соединенных Штатов Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, посчитав это угрозой для страны. Об этом пишет ТАСС.

«Это [президентство Трампа] угроза [американской] демократии. Если мы ее потеряем, мы потеряем все», – отметил лидер Америки.

Байден добавил, что Трамп способен использовать военных для преследования политических оппонентов. Тем временем действующий президент Штатов настоятельно призвал граждан активно участвовать в выборах, чтобы их голоса были услышаны.

Ранее Байден и Трамп заявили о своем намерении баллотироваться на президентских выборах 2024 года.

# Международная политика # Джо Байден # Дональд Трамп

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