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Венгерские дальнобойщики присоединятся к блокаде украинской границы

10 декабря 2023 12:07
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11 декабря водители приостановят работу контрольно-пропускного пункта «Захонь-Чоп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгерские дальнобойщики присоединятся к блокаде украинской границы-1

Активисты, так же как и польские коллеги, требуют немедленно пересмотреть соглашение о льготах для Украины. Напомним, забастовки на границе начались в начале ноября. С тех пор на польско-украинских рубежах скопилось уже порядка 3,5 тысячи грузовиков. Переговоры к решению проблемы не привели. Западные СМИ сообщают о задержке военных поставок.

# Граница # Фотофакт

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