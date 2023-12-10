Венгерские дальнобойщики присоединятся к блокаде украинской границы

11 декабря водители приостановят работу контрольно-пропускного пункта «Захонь-Чоп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
11 декабря водители приостановят работу контрольно-пропускного пункта «Захонь-Чоп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активисты, так же как и польские коллеги, требуют немедленно пересмотреть соглашение о льготах для Украины. Напомним, забастовки на границе начались в начале ноября. С тех пор на польско-украинских рубежах скопилось уже порядка 3,5 тысячи грузовиков. Переговоры к решению проблемы не привели. Западные СМИ сообщают о задержке военных поставок.