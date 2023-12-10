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«Режим чёрного неба». В Сибири прогнозируют морозы до -45°C

10 декабря 2023 12:21
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Новости России. Аномальный холод прогнозируют в Сибири, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В отдельных городах возможны неблагоприятные метеоусловия.

«Режим чёрного неба». В Сибири прогнозируют морозы до -45°C-1

Речь о так называемом «режиме черного неба», когда в воздухе не рассеиваются вредные примеси.

«Режим чёрного неба». В Сибири прогнозируют морозы до -45°C-4

В ряде регионов температура воздуха составит -35 °C. Однако возможно понижение до -45 °C.

# Погода # Новости России # Фотофакт

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