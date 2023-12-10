«Режим чёрного неба». В Сибири прогнозируют морозы до -45°C

Новости России. Аномальный холод прогнозируют в Сибири, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В отдельных городах возможны неблагоприятные метеоусловия.
Новости России. Аномальный холод прогнозируют в Сибири, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В отдельных городах возможны неблагоприятные метеоусловия.
Речь о так называемом «режиме черного неба», когда в воздухе не рассеиваются вредные примеси.
В ряде регионов температура воздуха составит -35 °C. Однако возможно понижение до -45 °C.