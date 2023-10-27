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Байден приказал нанести удары по иранским объектам в Сирии после атаки на ВС США

27 октября 2023 08:55
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По распоряжению президента США Джо Байдена американские военные нанесли удары по двум сирийским объектам, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на шефа Пентагона Ллойда Остина.

Удары были совершены в качестве ответа на атаки против американских граждан в Ираке и Сирии. Байден также отметил, что США будут защищать свои права и не потерпят подобного рода атак. Кроме этого, Остин также обратился к Ирану с требованием прекратить нападения.

# Международная политика

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