Байден приказал нанести удары по иранским объектам в Сирии после атаки на ВС США

По распоряжению президента США Джо Байдена американские военные нанесли удары по двум сирийским объектам, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на шефа Пентагона Ллойда Остина.

Удары были совершены в качестве ответа на атаки против американских граждан в Ираке и Сирии. Байден также отметил, что США будут защищать свои права и не потерпят подобного рода атак. Кроме этого, Остин также обратился к Ирану с требованием прекратить нападения.