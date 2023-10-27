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NYT: премьер Израиля Нетаньяху отказался подписать итоговый план о вторжении в Газу

27 октября 2023 08:47
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не стал подписывать итоговый план наземной военной операции в секторе Газа, подготовленный руководством Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает The NEW York Times.

Сообщается, что это обстоятельство привело к появлению недовольства в военных рядах. Таким решением, как указывает издание, Нетаньяху хотел добиться единодушного одобрения со стороны членов чрезвычайного правительства. Он опасается также потери общественного доверия и возможных упреков в случае неудачи. Тем не менее ЦАХАЛ провела ряд операций в секторе Газа. Ближневосточный конфликт начался 7 октября, после того как ХАМАС начал ракетные удары по Израилю.

# Международная политика # Беньямин Нетаньяху

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