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Армия обороны Израиля провела ещё один ночной рейд в секторе Газа

27 октября 2023 07:42
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В ночь на пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила очередной наземный рейд в секторе Газа, нанеся удары по объектам ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости.

В военных операциях участвовала 36-я дивизия ЦАХАЛ, в состав которой входили пехота, бронированная техника и инженерно-технические войска. В ответ на массированный ракетный обстрел сектора Газа Израиль начал против ХАМАС операцию «Железные мечи». Сообщается, что за время данного кризиса погибло более 1,4 тысячи человек в Израиле и более 6,5 тысячи в секторе Газа.

# Международная политика

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