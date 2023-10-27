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В американском Льюистоне продолжаются поиски мужчины, убившего 18 человек

27 октября 2023 08:51
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Новости США. Больше суток не прекращаются поиски злоумышленника, устроившего стрельбу в американском штате Мэн. Накануне неизвестный открыл огонь по посетителям в баре, в результате чего погибли 18 человек, десятки получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американском Льюистоне продолжаются поиски мужчины, убившего 18 человек-1

Полиции удалось установить личность нападавшего. Им оказался инструктор по оружию в запасе армии США. Спецназ ФБР провел обыски по адресу подозреваемого. Произведен осмотр его машины, в ней обнаружили пистолет. Все учебные заведения Льюистона и соседних городов закрыты. Действует приказ о самоизоляции, жителей просят не покидать свои дома. Флаги Белого дома и Капитолия приспущены в память о жертвах трагедии.

# Убийство # Новости США # Фотофакт

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