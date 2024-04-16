Байден поблагодарил народ несуществующей страны за поддержку Киева

Американский лидер Джо Байден поблагодарил народ несуществующей страны за продолжение оказания помощи Украине во время деловой встречи с чешским премьер-министром Петром Фиалой, передает ТАСС.

Так, по ходу беседы с политиком Чехии Байден выразил слова огромной благодарности «народу Чехословакии» (страна прекратила свое существование еще в 1993 году) за вклад в поддержку киевских властей.

Также президент США высказал обеспокоенность торможением принятия решения Конгресса о выделении дополнительных пакетов помощи из американской казны Украине.

Помимо волнения о поддержке Киева, Байден, не приводя никаких доводов, заявил о неких планах России по нападению на страны НАТО. «Российское руководство не остановится на Украине. Это помнит и Чешская Республика, как действовало руководство СССР», – добавил Байден.