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Илон Маск предупредил о введении платы за создание постов в соцсети Х

16 апреля 2024 07:49
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Новые пользователи социальной сети X будут оплачивать возможность создания постов и просмотра лайков, пишет РИА Новости

Об этом американский инженер Илон Маск сообщил под постом X, где объявлено о нововведении на платформе. Бизнесмен объяснил, что данные изменения – необходимость в связи с усилением натиска ботов, так как возможности искусственного интеллекта уже позволяют осуществлять прохождение теста, направленного на их распознавание. При этом Маск уточнил, что оплата актуальна будет лишь для новых пользователей и в течение трех месяцев.

# It-технологии # Илон Маск

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