Байден опять оговорился. На этот раз перепутал Финляндию с Норвегией

Действующий президент США Джо Байден вновь оговорился, пишет ТАСС.

В ходе своего выступления на мероприятии, организованном для сбора средств на его кампанию по переизбранию в городе Рено, Байден перепутал Финляндию с Норвегией.

Так, президент Соединенных Штатов Америки в речи привел свой диалог с бывшим государственным секретарем США Генри Киссинджером. По словам Байдена, Киссинджер сообщил, что Европа опасалась Российскую Федерацию до того момента, пока Штаты не поспособствовали укреплению Североатлантического альянса.

«Он сказал, что мы укрепили НАТО так, как никогда раньше. Мы объединили Европу, расширили НАТО и ее границы за счет Швеции и Норвегии», – цитировал слова экс-госсекретаря США Байден.

Норвегия является страной-основательницей НАТО, входит в организацию с 1949 года. Финляндией и Швецией заявки на вступление в Альянс были поданы одновременно в 2022 году.