Андрей Лазуткин, политолог:

Опять же, с той же Украиной. Посмотрите, как они пленных цинично расстреливали наших. То есть мы снова такое же зверье, как тогда. То есть когда они совершают преступления в Сирии, Ираке, Афганистане, они это все маскируют. Это важно для них, чтобы не поссориться с Саудовской Аравией: мы тут «демократию» устанавливаем, что это все в рамках правового поля. А то, что в Украине происходит: пленных режут, и они этого не видят. Это, знаете, в отношении зверья происходит. То есть мы это вообще даже не считаем за военное преступление.

Григорий Азаренок, СТВ:

Они же сказали, что Украина имеет право атаковать Белгород какими угодно способами.

Андрей Лазуткин:

Да. А мы будем стрелять по мирным жителям и все. Они себя даже не вели так, как на Ближнем Востоке, как они себя вели на восточных территориях Украины. То есть это все повторяется. Само вот это отношение и лаборатории биологические непонятные. Озаричи – это предтеча того, что они могут делать сегодня. То есть тогда было понимание, что надо было пускать эпидемию.

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