Конфликт на Ближнем Востоке мог закончиться несколько месяцев назад – Блинкен

Все население Газы нуждается в гуманитарной помощи. Об этом заявил госсекретарь США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке мог закончиться еще несколько месяцев назад. Для этого боевики ХАМАС должны были сложить оружие и отпустить заложников. Однако представители палестинского движения не раз предлагали сделку Израилю по обмену пленными. Правда, условия оказались невыполнимыми для Иерусалима. ХАМАС требовал прекращения огня и выхода из сектора Газа.