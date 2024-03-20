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Конфликт на Ближнем Востоке мог закончиться несколько месяцев назад – Блинкен

20 марта 2024 06:11
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Все население Газы нуждается в гуманитарной помощи. Об этом заявил госсекретарь США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конфликт на Ближнем Востоке мог закончиться несколько месяцев назад – Блинкен-1

Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке мог закончиться еще несколько месяцев назад. Для этого боевики ХАМАС должны были сложить оружие и отпустить заложников. Однако представители палестинского движения не раз предлагали сделку Израилю по обмену пленными. Правда, условия оказались невыполнимыми для Иерусалима. ХАМАС требовал прекращения огня и выхода из сектора Газа.

С 7 октября 2023 года жертвами противостояния стали почти 32 тысячи человек.

# Палестина-Израиль # Энтони Блинкен

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